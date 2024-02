O certificado da mais segurança e estabilidade, além de proteger os direitos dos servidores públicos de Seropédica. - Foto/ Divulgação

Publicado 26/02/2024 11:37

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica (SEROPREVI) alcançou um marco significativo na gestão previdenciária municipal. O SEROPREVI foi reconhecido com o Certificado de Nível I em Pró-Gestão RPPS, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios realizado pelo Ministério da Previdência.



Hugo Oliveira, presidente do SEROPREVI, destaca o significado do certificado para o Instituto: “Isso indica que o Instituto adota uma série de medidas administrativas para garantir uma gestão eficiente e transparente. É um ganho para o município, a prefeitura e os servidores, pois a certificação atesta que nossa gestão está em conformidade com as exigências do Ministério da Previdência Social. Agora, nosso objetivo é alcançar o Nível 2 até 2025”.



O reconhecimento reforça o compromisso do SEROPREVI em alcançar eficiência na administração dos recursos previdenciários, garantindo segurança e estabilidade, e protegendo os direitos dos servidores públicos de Seropédica.



Segundo o instituto, com essa certificação ocorre o avanço em sua missão de garantir uma gestão eficaz e de qualidade para os servidores municipais.