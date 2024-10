Publicado 06/10/2024 23:40

SEROPÉDICA- O município de Seropédica definiu os 10 vereadores que irão compor a nova legislatura da Câmara Municipal. Com uma combinação de renovação e continuidade, seis dos eleitos já possuem experiência parlamentar, enquanto quatro nomes são estreantes no legislativo.



Entre os reeleitos estão Max Goulart (PP), que conquistou 1.666 votos, seguido por Nando Paixão (AVANTE), com 1.335 votos. Fernando Bananeiro (MDB) garantiu sua reeleição com 1.949 votos, e Neizinho (Mobiliza), com 1.850 votos, também segue para mais um mandato. O Professor Lomeu (PRD), com 1.394 votos, e Luciana Alves (PMB), que obteve 1.379 votos, completam o grupo de vereadores reconduzidos ao cargo.

Já entre os novos eleitos, Thalys Lacerda (PL) foi o mais votado, com 2.253 votos. Werneck (Solidariedade) recebeu 1.595 votos, enquanto Anderson Neném (PP) e Paula Quintanilha (PL) obtiveram, respectivamente, 1.287 e 1.059 votos.



Ao todo, o processo eleitoral em Seropédica registrou 48.923 votos, sendo 1.086 votos nulos e 882 brancos.