(Esq. p/ direita): Dr.Luiz Fernando (Procurador Geral do Município), Prof. Lucas Dutra (Prefeito reeleito) e Dr. Ramon Francisco (Presidente da OAB-Seropédica).Foto: Alexandre Rafael Lexa e João Vitor Freitas

Publicado 18/12/2024 22:36 | Atualizado 18/12/2024 22:39

Seropédica- Na tarde desta terça-feira (18), foram diplomados o prefeito reeleito de Seropédica, Professor Lucas (PP), e a vice, Vandréa Furquim (MDB). A cerimônia ocorreu no Auditório Marcus Vinicius Câmara Oliveira, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 59ª Subseção de Seropédica.

Prof. Lucas teve 29.117 votos, 67,04% dos votos válidos (dados a todos os candidatos). No local, também ocorreu a diplomação dos vereadores e suplentes eleitos. A diplomação é a etapa final do processo eleitoral, quando a Justiça Eleitoral reconhece os eleitos como aptos a assumirem seus cargos. O evento foi conduzido pela Juíza Eleitoral Marianna Teixeira e pelo Promotor Eleitoral Bruno Gangoni, que entregaram os diplomas aos eleitos, certificando-os como aptos a tomar posse em seus respectivos cargos, também esteve presente no ato o Presidente da 59ª Seccional OAB, Ramon Santos.

Em seu discurso, o prefeito reeleito expressou gratidão pelos mais de 29 mil votos recebidos nas urnas e reiterou seu compromisso com a democracia e o desenvolvimento de Seropédica.

“É uma honra ser reeleito pelo povo desta cidade. A diplomação representa o encerramento de um processo eleitoral marcado pelo engajamento da população e pela confiança na Justiça Eleitoral. Agradeço à 225ª Zona Eleitoral pelo trabalho exemplar realizado durante toda a eleição,” afirmou Dutra.

A diplomação também certificou os dez vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Seropédica, que representarão os interesses da população durante o próximo mandato. São eles: Thalys Lacerda (PL), Fernando Bananeiro (MDB), Neizinho (MOBILIZA), Max Goulart (PP), Werneck (SOLIDARIEDADE), Professor Lomeu (PRD), Luciana Alves (PMB), Nando Paixão (AVANTE), Anderson Neném (PP)

Paula Quintanilha (PL).

Além disso, os primeiros suplentes de cada partido foram oficialmente nomeados, ficando à disposição para exercer os mandatos em caso de vacância: Rose Alves (PL), Anderson do Gás (MDB), Rogério Morcego (MOBILIZA), Igor Bananeiro (PP), Watylla Cebolinha (SOLIDARIEDADE), Bruno do Depósito (PRD), Allan do Posto (PMB). O candidato do partido Avante, Professor Ivan, não esteve presente à cerimônia.

A cerimônia foi marcada por discursos que destacaram a importância da democracia e da representatividade na administração pública. Em suas falas, as autoridades presentes reforçaram a relevância de um processo eleitoral transparente e de uma gestão pública comprometida com as demandas da população. A diplomação não apenas oficializa os resultados das urnas, mas também simboliza a confiança da sociedade em seus representantes eleitos.