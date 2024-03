Alunos participaram de um passeio pela Trilha da Cássia, vivenciando experiência na mata - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 11/03/2024 12:38 | Atualizado 11/03/2024 12:51

Santa Maria Madalena – Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, o governo de Santa Maria Madalena (RJ) está desenvolvendo ações com alunos da rede municipal de ensino, no Centro de Visitantes do Parque Estadual do Desengano (PED). O objetivo é explorar o conceito de biodiversidade, seus valores e recursos de forma lúdica e divertida.

No último dia cinco, os contemplados foram alunos do Centro Educacional de Madalena (Cemad), que participaram de atividade de sensibilização, durante passeio de pela Trilha da Cássia, localizada no PED, vivenciando uma experiência na mata, caracterizada por uma brincadeira chamada “Caça ao Tesouro”.

Na oportunidade, a bióloga Maria Carlota Enrici, Coordenadora de Pesquisa Científica e de Educação Ambiental do PED, acompanhou os alunos e apresentou os elementos que compõem a parte viva do planeta, discutiu a interação entre eles, os recursos que nos fornecem e conversou sobre as ameaças à biodiversidade e as ações que podemos realizar para preservá-la.

Maria Carlota aponta que “os alunos também receberam um mapa e foram desafiados a buscar os elementos na trilha, finalizando no encontro do ‘tesouro’, que se tratava de um muriqui, símbolo do PED”. Também integraram à comissão do programa, Juliana Portugal e Shena Dias, ambas da Secretaria de Meio Ambiente; elas ofereceram apoio na atividade, de forma integrada. A próxima etapa ainda não está definida.