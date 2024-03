28 pássaros foram resgatados em Sumidouro. - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

28 pássaros foram resgatados em Sumidouro.Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 13/03/2024 14:50 | Atualizado 13/03/2024 15:12

Sumidouro - Policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos resgataram 28 pássaros da fauna silvestre brasileira em Sumidouro, nesta terça-feira. Os pássaros ficavam em cativeiro e foram resgatados após denúncia ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

Os agentes da 5ª UPAm foram até a Estrada Mariana Pilões, no bairro Dona Mariana, onde foi identificado o imóvel denunciado. Durante a fiscalização, foram encontradas 28 gaiolas e 28 pássaros, todos sem anilhas de identificação e documentos necessários. Os policiais foram até a delegacia e registraram a ocorrência.Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook