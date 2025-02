Mulher é espancada por vizinho - Foto: Reprodução SBT

Publicado 24/02/2025 13:07

Tanguá - Uma mulher foi violentamente agredida e violentada, o caso aconteceu na última sexta-feira (21).

A vítima passou momentos de terror, Andreia da Silva , de 42 anos, sofreu agressões físicas, tortura e abuso sexual.

Segundo informações, Andreia havia ido passar uns momentos de lazer em um bar com familiares, porém a família foi embora e ela continuou, estava conversando com um morador do bairro que ele conhecia de vista.

Andreia disse que quando estava indo embora, o vizinho ofereceu companhia para levá-la para casa, ela então aceitou, foi quando os momentos de terror começaram.

Segundo Andreia, no meio do caminho a agarrou e a empurrou para dentro do mato, onde cometeu o abuso sexual.

A vítima informou que foi levada para uma baia de cavalo no meio do mato, um local completamente ermo, longe da área urbana.

No local, ela afirma que foi agredida e estuprada, no local ficaram as roupas e a bolsa de Andreia, além do pingente de um cordão do elemento, ela informou também que levou tapas, socos e chutes e que o agressor tirou as suas roupas. Andreia ainda informou que ela a ameaçou de morte.

Andreia acordou horas depois e viu que o acusado não estava mais lá, foi quando ela saiu do local pedindo ajuda, atravessou a rua e bateu na casa de um senhor que a socorreu.

O caso foi registrado na 70ª DP, a vítima fez o exame de Corpo e Delito no IML.

A vítima está indignada com o rumo das investigações, porque o acusado foi identificado e deu seu depoimento na unidade policial, porém não foi preso, a vítima ainda informou que não foi bem atendida pelos agentes.