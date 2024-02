Momento da prisão - Foto: Reprodução

Publicado 21/02/2024 09:24 | Atualizado 21/02/2024 09:25

Tanguá - Policiais Civis da 70ª DP, estiveram nesta terça-feira (20) um elemento armado com uma "arma branca", nas proximidades do CIEP João Batista Cafaro, no centro da cidade.

Segundo informações, os agentes receberam uma denúncia de que o homem rondava a rua do colégio, portando um facão, e que ele estaria agindo de forma estranha, olhando para os estudantes, dentro da escola.

Os Policiais Civis rapidamente foram até o local e constataram na abordagem, que o elemento estava de fato com um facão.

Ele foi conduzido até a unidade policial para prestar esclarecimentos.