Cristiane Carlos da Silva e Douglas Duarte do Patrocínio foram presos por feminicidioReprodução

Publicado 09/01/2023 15:21 | Atualizado 09/01/2023 15:30

Tanguá - Na manhã desta segunda-feira (9) dois acusados de assassinar uma mulher foram presos por agentes da Policia Civil, que sob a coordenação da Delegada Juliana Montes da 70ª DP, localizaram o paradeiro dos acusados; o bairro do Boqueirão na cidade vizinha, Rio Bonito.

Cristiane Carlos da Silva (prima da vítima) e Douglas Duarte do Patrocínio estavam foragidos da justiça e escondidos e ambos participaram do assassinato de Eduarda da Silva Cordeiro, juntamente com o marido de Eduarda, que foi preso na semana passada.

Segundo informações da ocorrência a motivação do crime teria sido ciúmes que Maurício tinha pela sua esposa e vítima, Eduarda. Os três elementos levaram Eduarda para um matagal a beira de um riacho onde lhe tiraram a vida, deixando-a no local. Ao ser capturado, Maurício levou os policiais até o local do crime, onde foram achados restos mortais de uma mulher. O material ainda está sendo analisado pela perícia, que fará exame de DNA para confirmar se trata-se de Eduarda.