Centro de Controle Operacional de Tanguá - Foto: Divulgação

Centro de Controle Operacional de TanguáFoto: Divulgação

Publicado 15/11/2022 15:11 | Atualizado 15/11/2022 15:15

Tanguá - A prefeitura de Tanguá, por meio da secretaria municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, entregou, na manhã desta segunda-feira (14), o Centro de Controle Operacional da Segurança Pública.

O espaço onde anteriormente funcionava a sede da Defesa Civil municipal, no pátio da prefeitura, passou por uma reforma - não apenas na parte estrutural, quando foram elevadas as paredes e refeito o telhado, como também no seu interior, onde foram instalados os 8 painéis de vídeo wall que já recebem as imagens das mais de 40 câmeras de alta tecnologia espalhadas pela cidade.

A cerimônia recebeu diversos empresários da cidade, além de autoridades do município e do estado, como a presidente da Câmara Municipal, Aline de Sá Pereira, acompanhada de alguns vereadores; secretários municipais de diversas pastas; o Major Luiz Sérgio Alves Pinto - chefe da seção de planejamento operacional do 35° Batalhão da PM, representando o novo comandante, tenente-coronel Bruno Schorcht e o ex-deputado Felipe Peixoto.

O prefeito Rodrigo Medeiros, que pesquisou por um longo período sobre o funcionamentos dos sistemas de vigilância de diversos municípios espalhados pelo país, reconheceu este, que acaba de ter completada a sua instalação, como sendo da mais alta tecnologia entre os disponíveis no mercado e justificou o investimento, explicando os tipos de câmeras utilizadas, que são capazes de identificar à longas distâncias a leitura das placas dos veículos que entram e saem da cidade, bem como fazem uma busca simultânea nos bancos de dados de veículos roubados e/ou furtados pelo país inteiro, e também sobre se o nome do proprietário tem anotação criminal ou mandado de prisão em aberto, de modo a que possa imprimir uma ação imediata de captura e apreensão ou prisão de seu condutor.

Já o Major Leonardo Nogueira, secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil da cidade, agradeceu ao prefeito pela atenção que tem dado à pasta - que durante anos ficou sem nenhum investimento, nem teve sequer orçamento destinado às políticas públicas de segurança, e também pela confiança depositada de que o município passará a ter muito mais controle sobre as práticas delituosas e de identificação de criminosos.

Ao final da cerimônia, Rodrigo Medeiros - por saber da sua proximidade com o prefeito da capital do estado, onde está localizado o Centro de Operações Rio (COR) -, solicitou ao ex-deputado Felipe Peixoto que fosse o portador de um pedido de cooperação técnico-científica para com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, de modo a que os integrantes da equipe tanguaense de monitoramento possam trocar experiências com os agentes da capital.