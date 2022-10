Morador doa acervo histórico para o município de Tanguá - Foto: Divulgação

Morador doa acervo histórico para o município de TanguáFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2022 12:49 | Atualizado 23/10/2022 12:49

Tanguá - O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, recebeu, nesta sexta-feira (21/10), a doação de todo o acervo de Breno Caputo, morador da cidade, que nos anos 90 atuou ativamente para a emancipação de Tanguá.

Os documentos se somarão a outros, que já estão de posse da secretaria municipal de Cultura e Turismo, a fim de que seja possível preservar a história da cidade.

Segundo o prefeito de Tanguá, a cidade que completa 27 anos no dia 15 de novembro, ainda carece de um espaço que preserve a sua história; o que deve ocorrer com a efetivação do Centro de Memória Municipal, mas que já poderá contar com o Fundo Breno de Lima Caputo, como parte da coleção “Eu amo Tanguá”, referente ao período do movimento emancipacionista.

"O resgate histórico é de fundamental importância e por isso, agradeço ao Breno, por confiar à nossa administração todo esse riquíssimo material, que se manteve muito bem guardado e preservado durante todos esses anos", disse Rodrigo.

Entre os itens doados, estão jornais da época, fitas cassetes e até mesmo documentos que registraram as presenças das reuniões daqueles que se empenharam para que o até então 5º distrito de Itaboraí tivesse sua própria vida administrativa.

"Achei que era o momento de fazer essa entrega, pois percebi que, antes, as pessoas poderiam não dar o devido valor a esses documentos", disse Breno.