Presos criminosos que roubavam carros.Foto: Divulgação

Publicado 28/09/2022 09:26 | Atualizado 28/09/2022 09:28

Tanguá - A Polícia Civil recebeu a informação através de um registro de ocorrência que três criminosos teriam roubado um automóvel modelo Compass na manhã desta terça-feira (27) em frente a residência do proprietário do veículo, o crime foi flagrado por câmeras de segurança.

O proprietário do veículo reconheceu os meliantes após serem localizados os criminosos foram presos, porém após perceber que o crime estava sendo comentado nas redes sociais do município o dono do carro resolveu informar que o veículo havia sido furtado a noite, foi quando investigadores da 70ª DP de Tanguá descobriram que na realidade o carro foi emprestado para os assaltantes que acabaram sendo presos.

Os criminosos foram encaminhados para a 70ª DP e já estão a disposição do sistema prisional e a disposição da Justiça. O proprietário do automóvel também será investigado.