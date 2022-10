70ª DP. - Foto: Reprodução

Publicado 19/10/2022 15:51 | Atualizado 19/10/2022 16:16

Tanguá - Na tarde da última terça-feira (18), às 13:30h em Tanguá, uma mulher relatou que tinha sido acabada de ser agredida por seu companheiro identificado como "Washignton". Assim que receberam o relato, policiais da 70ª DP iniciaram as buscas pelo homem que foi capturado no bairro Bandeirantes II.

Washington havia ameaçado sua companheira de morte e fugido com o filho de 1 ano e 7 meses do casal. Os policiais conseguiram localizar a criança ao capturar Washington que no momento da prisão se encontrava sob o efeito de entorpecentes e não dizia coisas normais. Sua companheira também relatou que Washington é usuário de cocaína e que utilizava o entorpecente diariamente.

A mulher foi submetida a exame de corpo e delito e foram constatadas as agressões. Foi determinada a prisão em Flagrante do agressor pela Dra. Juliana Montes.

Washington possui várias anotações criminais como: lesão corporal, roubo seguido de morte, ameaça, receptação e porte ilegal de arma. O criminoso será levado ao presídio de Benfica onde ficará à disposição da Justiça.

A delegacia fez a solicitação da manutenção da prisão do criminoso, que terá decisão na audiência de custódia do agressor.