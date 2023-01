Assassino da mulher preso - Foto: Reprodução

Publicado 05/01/2023 17:15 | Atualizado 05/01/2023 17:41

Tanguá - Uma mulher que estava desaparecida desde o dia 30/12/2022, na verdade havia sido assassinada pelo próprio marido com a ajuda de um amigo.

De acordo com as investigação realizadas pela 70ª DP de Tanguá, que conseguiram um depoimentos de uma testemunha que informou que a mulher desaparecida, Eduarda da Silva Cordeiro de 23 anos, foi vista com seu marido, que se chama Maurício e com seu amigo Douglas e Cristiane (esposa do Douglas e prima de Eduarda) entrando dentro de um matagal, próximo a localidade da "Ponte Branca" e que após algum tempo todos foram vistos saindo da mata, menos a vítima, Eduarda.

Foi quando a equipe de agentes da Polícia Civil da 70ª DP foram atrás dos suspeitos que já haviam fugido de suas residências.

Então foi pedido a prisão temporária de temporária dos elementos que foi deferida rapidamente.

No manhã desta quinta-feira (5) Maurício Gonçalves da Conceição de 25 anos foi preso e confessou o assassinato, ele disse que a matou porque ela havia o traído, e que com a ajuda do seu amigo Douglas, a matou a pauladas e a jogaram dentro de um riacho.

Após a prisão o assassino Maurício levou os agentes até o local do crime e foram achados ossos humanos no mesmo lugar que Eduarda foi jogada.

Os outros suspeitos envolvidos no crime continuam sendo procurados.