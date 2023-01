Reunião com o Secretario do Estado - Foto: Divulgação

Reunião com o Secretario do EstadoFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2023 12:37 | Atualizado 31/01/2023 12:37

Tanguá - O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, recebeu nesta segunda-feira a visita do secretário de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Isquierdo, que assumiu a pasta com a reeleição do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Isquierdo visitou a sede do Centro de Referência da Juventude (CRJ) de Tanguá, no bairro da Ampliação, e na ocasião, garantiu a continuidade de diversos cursos para a juventude, como os de sobrancelhas, barbeiro, alongamentos e maquiagem. Essas atividades, embora já contem com inscrições de moradores locais, ainda não foram iniciadas.

Durante a visita, Rodrigo Medeiros agradeceu ao Governo do Estado pela reforma do CRJ, realizada em 2022, e reforçou a importância da retomada dos projetos sociais na região.

"O Centro de Referência da Juventude é um espaço que, com apoio do governador, Claudio Castro, conseguimos recuperar. Ele estava degradado, abandonado, e a gente ficou muito feliz de poder entregá-lo novinho para a população. E hoje, para alegria de todos, recebemos a notícia da continuidade das atividades desse local, beneficiando diretamente os jovens da região", disse Rodrigo Medeiros.

Segundo o secretário de Estado, Alexandre Isquierdo, a determinação do governador é pela plena retomada do equipamento.

"Em breve vamos trazer novos cursos, incluindo o CRJ Games, de tecnologia e informática. Pode ter certeza que será um equipamento de referência", disse Isquierdo.

A expectativa é que em até 2 meses toda a parte burocrática da nova pasta seja solucionada e os cursos iniciados.

Participaram do encontro os secretários municipais de Comunicação, Chailon Conceição, da Casa Civil, Fabiano Costa, de Assistência Social, Hezimara Duarte, e de Esportes, Pyll Maciel.