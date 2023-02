Senador Carlos Portinho em visita a Tanguá - Foto: Divulgação

Publicado 16/02/2023 09:15 | Atualizado 16/02/2023 09:46

Tanguá - O senador foi à cidade ratificar as promessas feitas durante a reunião que tiveram, no que se refere à destinação de recursos através de emendas parlamentares, ainda no primeiro semestre deste ano, para obras do plano de mobilidade urbana na Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), no trecho que corta toda a extensão do município de Tanguá, principalmente visando a reestruturação das alças de entrada e saída da cidade, para melhor fluxo de veículos e melhorias na engenharia de tráfego em pontos específicos, além da instalação de sinalização horizontal e vertical no trecho rodoviário que liga a cidade a Rio Bonito e Itaboraí.

Depois de selarem o compromisso no gabinete, Rodrigo Medeiros saiu em comitiva para mostrar ao senador as recentes aquisições da área da antiga fábrica de antibióticos CIBRAN, onde será instalada a Zona Especial de Negócios e Sustentabilidade de Tanguá, bem como, do outro lado da Rodovia, a parte -- antes pertencente à Fazenda Nerolíndia --; pensada para a instalação de um Parque Tecnológico. As duas áreas compreendem mais de 2.000.000 m² de terras e algumas construções já prontas, onde brevemente serão iniciadas obras de recuperação e reformas, firmadas através de convênio com o governo do Estado, por meio da EMOP - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro.

Além de ter ficado impressionado com as riquezas arquitetônicas do espaço que no passado abrigou também a antiga Usina Tanguá de cana-de-açúcar, Portinho -- como sendo filho de arquiteto -- apresentou ideias a Rodrigo, que prometeu pensar em conciliá-las dentro do que já está projetado para o local. Além da emenda para a reestruturação viária, houve também conversas sobre a construção do Parque Tecnológico, e sobre o atlas fundiário do município de Tanguá, para cuidar melhor da questão habitacional, de modo a reduzir o déficit na área; e também da regularização fundiária para os proprietários de terras na área rural da cidade.



Para as emendas do segundo semestre, ele promete que serão incluídas destinações também para o Parque Tecnológico da cidade e o Atlas Fundiário.