Jailson Cardoso (PSB) - Foto: Reprodução

Publicado 04/09/2024 11:16 | Atualizado 04/09/2024 11:17

Tanguá - O Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro recomendou o indeferimento da candidatura de Jailson José Cardoso ao cargo de vice-prefeito, na chapa que tem como titular o ex-prefeito Valber Marcelo, nas eleições de 2024 em Tanguá.

A manifestação ocorreu em resposta a uma ação de impugnação ao registro de candidatura movida pela coligação “Para Tanguá Seguir em Frente”, composta pelos partidos REPUBLICANOS, MDB, PL, UNIÃO, PSD, SOLIDARIEDADE e a Federação PSDB/CIDADANIA.

De acordo com o promotor Paulo José Andrade de Araujo Sally, em despacho exarado nesta quarta-feira (28), Jailson Cardoso não cumpriu integralmente as penas impostas em condenação anterior por improbidade administrativa. Embora o período de suspensão dos direitos políticos tenha terminado, Jailson não pagou a multa civil nem ressarciu o prejuízo ao erário, o que, segundo o promotor, impede o início da contagem dos oito anos de inelegibilidade. “Se o pré-candidato não cumpriu integralmente a pena imposta, impossível falar-se em registro de candidatura, tendo em vista a inelegibilidade imposta pela Constituição Federal”, afirmou o promotor.

A Justiça Eleitoral agora avaliará o pedido do Ministério Público, com a decisão final cabendo ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que poderá acatar ou não a recomendação.

As informações foram colhidas do Ministério Público Eleitoral do RJ através do processo de pedido de impugnação ao registro de candidatura número 0600140-43.2024.6.19.0151.

O resultado desse processo poderá impactar significativamente a disputa eleitoral em Tanguá.