Rodrigo Medeiros (PP), Valber de Carvalho (Progressista) e José de Oliveira (MDB)disputam a vaga à Prefeito de Tanguá nas eleições deste ano - Foto: Arquivo MAIS

Rodrigo Medeiros (PP), Valber de Carvalho (Progressista) e José de Oliveira (MDB)disputam a vaga à Prefeito de Tanguá nas eleições deste anoFoto: Arquivo MAIS

Publicado 05/08/2024 08:00 | Atualizado 05/08/2024 08:03

Tanguá - Uma pesquisa realizada entre os dias 30 e 31 de julho aponta o atual prefeito, Rodrigo Medeiros (PP), na liderança para a buscar a reeleição em outubro.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Ágora Pesquisa / O DIA, sob o registro no TSE RJ-09963/2024. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos e 510 pessoas foram entrevistadas. O índice de confiança é de 95%.

Na intenção de voto espontâneo, quando o entrevistado cita o candidato que votaria, sem a apresentação de nenhum nome, Rodrigo Medeiros tem 61% e o segundo colocado é o ex-prefeito Valber de Carvalho (Progressista), com apenas 9%.

Já na estimulada, quando são apresentados três nomes aos entrevistados, o atual prefeito tem 69% contra 12% de Valber e 5% de José de Oliveira (MDB).

A pesquisa indica ainda que 78% dos entrevistados já definiram seus candidatos e 22% ainda podem mudar o voto. Dentre os eleitores do primeiro colocado, 81% afirmam que estão convictos sobre o voto.

O resultado é o reflexo dos números que a pesquisa traz sobre a rejeição ao governo. O atual prefeito tem 66% de aprovação, sendo 25% para ótimo e 41% para bom. Já 21% consideram a gestão atual como regular. Ruim e péssimo somam 9%.



Rejeição



O candidato Valber lidera o índice de rejeição, com 40%. José de Oliveira tem 21% e apenas 9% não votariam no prefeito Rodrigo Medeiros.

Juntando o baixo índice de rejeição e o resultado das intenções de votos, a pesquisa também aponta a percepção de vitória dos entrevistados. Neste item, 82% acreditam que o atual prefeito será reeleito. Já 9% acreditam na vitória de Válber e 1% aposta em José de Oliveira.



Abaixo, os números da pesquisa:



INTENÇÃO DE VOTOS / ESPONTÂNEA (aquela que o entrevistado não tem opções de candidatos para escolher):

Rodrigo Medeiros.....61%

Valber......................9%

José de Oliveira.........5%

Branco ou nulo..........3%

E os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder 25% dos eleitores.



INTENÇÃO DE VOTOS / ESTIMULADA(é aquela que o entrevistado tem opções de candidatos para escolher):

Rodrigo Medeiros.....69%

Valber....................12%

José de Oliveira.......5%

Branco ou nulo........3%

E os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder 11% dos eleitores.



INTENÇÃO DE VOTOS / VOTOS VÁLIDOS (é aquela que o entrevistado tem a seguinte pergunta a ser respondida: Considerando os seguintes candidatos,quem você votaria para prefeito?):

Rodrigo Medeiros.....80%

Valber.....................14%

José de Oliveira.........6%



REJEIÇÃO / (é aquela que o entrevistado tem a seguinte pergunta a ser respondida: Quem você jamais votaria para prefeito?):

Valber.........................40%

Jose de Oliveira:........21%

Rodrigo Medeiros........9%

E os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder 30% dos eleitores