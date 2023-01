'Terê Alegria em Família': Prefeitura abre Chamada Pública para ambulantes que desejam comercializar produtos no Carnaval - Divulgação

'Terê Alegria em Família': Prefeitura abre Chamada Pública para ambulantes que desejam comercializar produtos no CarnavalDivulgação

Publicado 20/01/2023 08:00

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Turismo, abre chamamento público n.º 001/2023 para os ambulantes com interesse em participar da comercialização de produtos no período do carnaval 2023, que acontece entre os dias 16 a 21 de fevereiro. A atividade é realizada na Praça Olímpica Luís de Camões, das 19h às 2h da manhã, seguindo a Lei Municipal 793/73 e Lei Complementar 270/2020.

Aos interessados, os pontos para comercialização serão definidos por sorteio, realizado no dia 24/01, às 14h, no Teatro Municipal (Av. Feliciano Sodré, 675, 2º piso). É preciso comparecer no dia, não será permitido o uso de procurações.

No sorteio estão sendo ofertadas 10 vagas para classe de bebidas (água, refrigerante, suco, guaraná natural, cervejas), produtos em pet, copos plásticos e/ou latas (é vedada a venda de produtos em embalagem de vidro) e 02 para classe de produtos de carnaval (suvenires, artesanato, confetes, balões, serpentinas, estalinhos, espumas e outros).

Serão somente aceitos aqueles que possuírem a inscrição no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ), e ter como atividades os cnaes 4723-7/00 -Comércio varejista de bebidas; 4789-0/01 - Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DO SORTEIO:

- Xerox e original do RG e CPF;

- Comprovante de Residência; Contrato Social ou equivalente (CCMEI);

- Cartão do CNPJ que permita comercialização de bebidas, comercialização de suvenires, bijuterias e artesanato;

- Documentação de até 02 auxiliares, caso seja necessário (RG, CPF e 02 fotos 3X4);

- Os documentos deverão vir dentro de envelope, não serão aceitos documentos posteriores ao sorteio.

- Taxas: valor total (comércio eventual + empachamento) = R$ 524,35

MEDIDAS IMPORTANTES:

- Fica proibido o uso de propaganda ou qualquer publicidade, por se tratar de evento do município.

- É vedada a venda de produtos em embalagem de vidro, destilados, produção caseira como: caipirinha, batida, coquetéis e outros.

- O vencimento da taxa será, improrrogavelmente, no dia 03/02/2023 e a entrega da credencial de identificação, ocorrerá somente no dia 06/02/2023, com apresentação da guia paga.

- Caso haja desistência, haverá o preenchimento das vagas remanescentes com o cadastro de reserva, no qual o vencimento da taxa será datado no dia 10/02/2023 e consequentemente a entrega da credencial de identificação, ocorrerá improrrogavelmente no dia 13/02/2023, com apresentação da guia paga.

- A não retirada das credenciais nas datas mencionadas acima, acarretará em vacância do espaço.

- O contemplado que comercializar produto que não esteja autorizado terá sua autorização cancelada imediatamente, não podendo continuar exercendo a atividade durante o Carnaval, não terá o direito de reaver o valor de empachamento, e seus produtos serão recolhidos.