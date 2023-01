Teresópolis

Turismo reúne profissionais do receptivo turístico e apresenta ações e projetos para fortalecer o setor

A Secretaria Municipal de Turismo realizou nesta quarta-feira, 18/01, no Teatro Municipal, um encontro com os guias de turismo da cidade para apresentar os projetos executados, as ações em andamento e as iniciativas planejadas para 2023

Publicado há 7 horas