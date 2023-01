Rodoviária em transformação: vistoria das obras - Bruno Nepomuceno

Rodoviária em transformação: vistoria das obras Bruno Nepomuceno

Publicado 19/01/2023 17:04

Na manhã de hoje, 19 de janeiro, o Prefeito Vinicius Claussen e o Secretário Municipal de Obras Públicas, Ricardo Pereira Junior, realizaram visita técnica na obra de revitalização da rodoviária. Acompanhados pelos representantes da empresa responsável pelas obras de revitalização do terminal rodoviário e dos operários do governo estadual, as equipes puderam alinhar os principais detalhes que envolvem o processo de finalização da reforma, como a padronização das fachadas, instalação de mobiliário, reconstrução de calçadas e o recapeamento asfáltico do pátio, dando nova identidade arquitetônica à Rodoviária.

Iniciada em Junho de 2022, e com previsão de entrega para abril de 2023, a reforma do terminal rodoviário, uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de Teresópolis, conta com boa parte das melhorias finalizadas e entra agora na sua fase final. Além das melhorias que já podem ser percebidas pela população, como a troca total do piso, instalação elétrica e a reforma dos banheiros feminino e masculino, O projeto original, idealizado pela Secretaria de Obras Públicas, prevê a padronização de letreiros e fachadas, instalação de mobiliário, recapeamento asfáltico do pátio, reforma das calçadas, e a inclusão de um espaço família, com fraldários e banheiros idealizados para que pais e mães possam acompanhar seus filhos pequenos na utilização dos sanitários.

O Prefeito Vinicius Claussen reforçou a importância da parceria com o Governo do Estado para a realização desta conquista: “Um dos grandes sonhos dos teresopolitanos é a reforma da rodoviária. Nós fizemos um projeto, através da Secretaria de Obras, e eu pessoalmente pensei em cada detalhe junto com o Secretário Ricardo e pedi um recurso ao nosso Governador Cláudio Castro, que prontamente nos atendeu. Iniciamos a fase final, onde vamos padronizar todas as lojas, letreiros, as portas, instalar o painel de led que vai trazer informações sobre eventos, informações públicas de saúde e educação. Estamos fazendo a revitalização das novas plataformas, bem como o pátio dos ônibus, que receberá recapeamento asfáltico e toda a área do entorno da rodoviária também será revitalizada, seguindo o padrão de calçada acessível, de acordo com a lei municipal.” Declarou.