Defesa Civil de Teresópolis faz a demolição de casas em área de risco, na Vila Muqui - Divulgação

Defesa Civil de Teresópolis faz a demolição de casas em área de risco, na Vila MuquiDivulgação

Publicado 26/01/2023 12:13

Devido às fortes chuvas ocorridas na última segunda-feira, 23/01, equipes da Defesa Civil interditaram e demoliram quatro casas em área de risco, no bairro Vila Muqui, atingidas por deslizamentos de terra.

As famílias que residiam no local estão recebendo todo apoio e assistência necessária da Secretaria de Desenvolvimento Social. Além do cadastro para o recebimento do aluguel social, os moradores afetados também receberam cestas básicas emergenciais.

A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às atualizações das condições do tempo e recomenda que, em caso de emergência, acione o 199 ou entre em contato via WhatsApp (21) 2742-7025.