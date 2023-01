Ladmir Carvalho tem trajetória de pioneirismo no ramo reconhecida internacionalmente e foi o responsável pela criação da maior empresa de tecnologia do Estado - Reprodução Mídias Sociais

Ladmir Carvalho tem trajetória de pioneirismo no ramo reconhecida internacionalmente e foi o responsável pela criação da maior empresa de tecnologia do EstadoReprodução Mídias Sociais

Publicado 26/01/2023 11:23

A próxima sexta-feira (27) marca a entrega da Medalha Tiradentes concedida pela Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio, ao empresário Ladmir Carvalho, co-fundador e presidente da Alterdata Software, maior empresa do ramo de tecnologia do Estado. A homenagem proposta pelo Deputado Sérgio Louback será realizada nas instalações do complexo que conta com mais de 2 mil colaboradores, 60 mil clientes ativos e está entre as cinco principais desenvolvedoras de software no Brasil.

O projeto de Lei nº 1629/2022, foi aprovado em sessão ordinária durante o dia 15 de dezembro de 2022. A Medalha Tiradentes é a mais alta honraria destinada a pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública no Estado do Rio. A premiação foi instituída pela resolução de nº 359 de 1989 e homenageia também Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes.

Nascido em 1963, o empresário que teve o primeiro contato com a microinformática aos 19 anos, se orgulha da trajetória construída ao longo das últimas três décadas. O autodidata, passou noites em claro estudando simulações e aprendendo sozinho a arte da tecnologia, em um tempo que não existia cursos ou faculdade de TI. Em 1982, iniciou na faculdade de direito em Petrópolis, mas já imerso no ramo de programação, atendeu diversas empresas de forma freelancer, desenvolvendo softwares em várias linguagens e inovando na Região Serrana do Rio.

Em 1989, aos 25 anos, fundou, ao lado do sócio José Ronaldo, a Alterdata Software, com a visão de fazer sistemas de gestão para empresas médias e pequenas. Foi então que se especializou em competências de vendas, administração, finanças, marketing, dentre outras. Com seu poder de comunicação para falar em público, palestrou em centenas de congressos que contavam com a participação de mais de mil pessoas. Com o prêmios de Empreendedor do Ano concedido por vários institutos ao longo da carreira, Ladmir Carvalho já palestrou nos Estados Unidos e foi o palestrante no evento oficial da ONU no aniversário de 30 anos do Empretec global.

Principal empresa de tecnologia do Estado

Com 33 anos de vida celebrados em 2022, a Alterdata comemora nunca ter utilizado de benefícios como duplicata em bancos, limites de cheque especial, além de não ter qualquer registro de atrasos em pagamentos ou inadimplência de impostos. Um dos destaques foram as várias vezes em que esteve listada no ranking do GPTW – Great Place to Work, um dos certificados mais importantes mundialmente no que se refere à gestão de pessoas nas empresas.

“Apesar de a Alterdata ter nascido numa cidade pequena, onde a economia gira em torno da agricultura, tivemos a coragem de criar uma empresa de tecnologia e vencer a barreira do rótulo de ser uma empresa do interior. No início isso dificultou excessivamente no crescimento da empresa, pois potenciais clientes nos grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e outros não acreditavam na Alterdata, uma barreira que teve que ser contornada com muita estratégia, treinamento e capacitação”, pontua Ladmir Carvalho.

Uma das iniciativas para potencializar o desenvolvimento da equipe foi a criação da UCA - Universidade Corporativa Alterdata, há a mais de 10 anos, o que permitiu para que a Alterdata competisse igualmente com as melhores empresas do país. Atualmente são cerca de 90 mil pessoas que recebem os conhecimentos oferecidos pela instituição, aumentando o nível cultural de profissionais de todo o Brasil.

Sensível à falta de programadores no mercado brasileiro, a Alterdata também desenvolve o projeto Galileo, que tem formado novos programadores vindos de comunidades, que estudam em escolas públicas e pertencem a famílias de baixa renda. Atualmente são quatrocentos alunos estudando para se formar em seis meses e sendo alocados em grandes empresas.