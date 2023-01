Uso da tecnologia para auxiliar os motoristas - Divulgação

Publicado 25/01/2023 19:45

A Av. Presidente Roosevelt (BR-495 Teresópolis X Itaipava) é uma das principais vias urbanas da cidade e está passando por obras de contenção na altura do Corte da Barra, com interdição das 7h às 18h pelo período de 15 dias.

Utilizando o Waze for Cities, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, agendou os bloqueios na plataforma, e assim, quem fizer este trajeto utilizando o aplicativo será automaticamente direcionado para a via alternativa mais rápida (https://www.waze.com/pt-BR/events/containment-works-2023-01-24). Para baixar a ferramenta no smartphone basta acessar o Play Store e digitar Waze (GPS e Trânsito ao vivo) e no Iphone acessar o App Store e buscar pelo aplicativo.

A Secretaria de Ciência e Tecnologia destaca que pequenas ações utilizando plataformas gratuitas para cidades inteligentes fazem a diferença na vida das pessoas!

A obra

Com previsão de duração de seis meses, a obra de contenção de encosta e de drenagem no local conhecido como Corte da Barra, localizado em trecho da Avenida Presidente Roosevelt, será realizada por empresa contratada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

O planejamento prevê a interdição total do Corte da Barra durante os primeiros 15 dias, entre 7h e 18h, com rotas alternativas para a passagem de veículos e de pedestres. Após esse período, serão avaliadas as condições de tráfego, as intervenções em andamento e a sinalização.