Chuvas intensas em Teresópolis danificam rota alternativa e suspendem o início da obra de contenção no Corte da BarraDivulgação

Publicado 24/01/2023 11:20

Responsável pela obra, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) divulgará nova data em breve.

O motivo foi o rompimento de manilhas e o afundamento de trecho da Rua Oscar José da Silva ocorrido na noite desta segunda, 23/01, por conta da forte chuva que atingiu Teresópolis e região.

A via de ligação entre os bairros Pimenteiras e Panorama seria utilizada como rota alternativa para a passagem de veículos e de pedestres e está interditada pela Secretaria Municipal de Defesa Civil.

A obra

Com previsão de duração de seis meses, a obra de contenção de encosta e de drenagem no local conhecido como Corte da Barra, localizado em trecho da Avenida Presidente Roosevelt, será realizada por empresa contratada pelo DNIT, que fiscalizará a execução.

O planejamento prevê a interdição total do Corte da Barra durante os primeiros 15 dias, entre 7h e 18h, com rotas alternativas para a passagem de veículos e de pedestres. Após esse período, serão avaliadas as condições de tráfego, as intervenções em andamento e a sinalização.

O anúncio foi feito nesta segunda, 23/01, durante entrevista coletiva que reuniu o responsável pela Unidade do DNIT em Teresópolis, Antonio Carlos Maioli; o responsável pelos contratos do órgão, Luiz Guilherme Rodrigues de Mello; o inspetor substituto Paulo Guichard, do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Teresópolis; o subsecretário Municipal de Segurança Pública Gil Wellington, que é comandante da Guarda Civil Municipal de Teresópolis.

Também acompanharam o anúncio o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais (SINPRF/RJ), Marcelo Novaes, e o engenheiro responsável pela obra.

Rotas alternativas e sinalização

Uma das rotas para passagem de veículos e de pedestres para acesso ao centro da cidade nos dois sentidos será a Rua das Paineiras, no bairro Paineiras.

Toda a sinalização sobre a realização de obra em uma Rodovia Federal já está providenciada pelo DNIT e pela Guarda Civil Municipal, orientando sobre a interdição e o acesso às vias alternativas e desvios durante o período da obra.

Painel luminoso será instalado na altura do posto de combustível Ipiranga - mais conhecido como posto Bibi, informando as condições de tráfego.