Homem é preso por tentativa de assalto à residência em TeresópolisReprodução mídias sociais

Publicado 21/01/2023 11:15

Na manhã deste sábado, 21/01, um assaltante foi preso ao tentar invadir um prédio no centro de Teresópolis. Os moradores conseguiram impedir o assalto e chamaram a Polícia Militar, que efetuou a prisão do acusado.

O invasor já havia sido preso por vários crimes de furto, sendo conhecido pela polícia local. Para invadir o edifício, ele quebrou o portão da garagem. Um dos porteiros o surpreendeu e quase foi atingido por uma pedra pelo assaltante. Moradores conseguiram conter o acusado e expulsá-lo do prédio.

Policiais militares que passavam próximo ao local conseguiram prender o assaltante, que carregava uma sacola com diversos fios de tamanhos diversos, em uma rua perto do edifício invadido. O acusado foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia.

Sobre a prisão, o subcomandante Marcelo Luis Mello afirmou que “O 30º BPM é uma máquina de repressão qualificada. Não haverá onda de pânico nem sensação de insegurança duradoura na cidade”. O tenente-coronel Marcelo disse ainda que “a PM nas ruas prende, e prenderá tantas outras vezes que forem necessárias, incansavelmente vencendo inclusive a própria fragilidade da legislação.”