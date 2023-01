Prefeitura de Teresópolis avança nas soluções para o tratamento e destinação do lixo municipal - Bruno Nepomuceno

Prefeitura de Teresópolis avança nas soluções para o tratamento e destinação do lixo municipalBruno Nepomuceno

Publicado 20/01/2023 13:37

Nesta última quarta-feira, 18/01, as empresas participantes do PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) relativo ao chamamento público 001/2022 apresentaram ao Prefeito Vinicius Claussen, e aos integrantes da Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento, seus estudos de soluções para o tratamento e destinação final do lixo domiciliar, comercial e de grandes geradores em Teresópolis. As propostas também abrangem os resíduos de poda, da construção civil e dos serviços de saúde.

A comissão segue analisando os projetos entregues, conforme determinado no edital, visando buscar o que melhor se adéqua à realidade do município. Após esse processo, será elaborado um termo de referência tecnicamente apropriado, que será debatido com a sociedade civil por meio de audiência pública. O documento final vai subsidiar futuro procedimento licitatório para a concessão dos serviços.

“Investimos para solucionar a questão do aterro sanitário de Teresópolis, a fim de que a gestão dos resíduos sólidos seja concedida à iniciativa privada com excelência técnica e segurança jurídica, tanto para o poder público como para as empresas interessadas. Nossa meta é a destinação e o tratamento ambientalmente corretos dos resíduos produzidos no município”, pontuou o Prefeito Vinicius Claussen.

PMI

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) foi publicado no Diário Oficial em março de 2022, através do edital de chamamento público n.º 001/2022, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Cinco empresas se interessaram em participar e cada uma entregou o seu estudo com possíveis soluções para os resíduos sólidos de Teresópolis.

Para análise das propostas apresentadas, foi criada uma comissão para avaliação e acompanhamento, composta por integrantes das secretarias municipais de Administração, Fazenda, Governo e Coordenação e de Meio Ambiente, da Procuradoria Geral do Município e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA).