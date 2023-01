Atendimento itinerante do CRAS Bonsucesso estará em Vargem Grande na segunda-feira, 23 de janeiro - Divulgação

Publicado 22/01/2023 07:00

Na manhã e início da tarde de segunda-feira, 23 de janeiro, os moradores de Vargem Grande, no Terceiro Distrito de Teresópolis, voltarão a receber o atendimento itinerante do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Bonsucesso, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Das 10h às 11h30, a equipe do CRAS estará na Vila do Hélio e, a partir das 12h, atenderá na igreja em frente ao Posto de Saúde da Família (Estrada Diógenes Pedro da Costa, 98).

Serão oferecidos serviços como a atualização e inclusão no sistema do Cadastro Único, Atendimento Social, orientação sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e informações sobre o Auxílio Brasil (que volta a se chamar Bolsa Família).