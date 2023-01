Defesa Civil irá promover novo encontro de treinamento para moradores do Caleme - Bruno Nepomuceno

Publicado 23/01/2023 19:08

A Secretaria Municipal de Defesa Civil vai promover entre os 24, 25 e 26 de janeiro, às 14h, na Igreja Católica do Caleme - Capela Nossa Senhora da Paz (Servidão Antônia Maria da Conceição, 709-751), mais uma edição do encontro de treinamento do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) para os moradores do Caleme. O objetivo é capacitar a comunidade para atuar em situação de emergência.

Na ocasião, equipes realizarão palestras sobre ‘primeiros-socorros’, ‘percepção de risco’ e ‘sistema de alerta e alarme e monitoramento’, além de treinamento, visando passar orientações preventivas para a comunidade.

O Secretário de Defesa Civil, Coronel Albert Andrade, destacou a importância de realizar este treinamento constante com as comunidades. “Em continuidade ao trabalho com as comunidades, nossa equipe estará nesta terça-feira, no Rosário, reforçando as orientações com os moradores da localidade. Nosso foco é garantir que as comunidades estejam mais preparadas e atuantes, com o suporte da Defesa Civil, no processo de enfrentamento a situações de emergências.”