Contenção de encosta em Teresópolis: Corte da Barra é interditado para início das obrasDivulgação

Publicado 25/01/2023 19:24 | Atualizado 25/01/2023 19:25

Começam nesta quarta, 25/01, as obras de contenção e drenagem no Corte da Barra, localizado em trecho da Avenida Presidente Roosevelt. Com previsão de duração de seis meses, as intervenções são realizadas por empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O planejamento prevê a interdição total durante os primeiros 15 dias, entre 7h e 18h, com rotas alternativas para a passagem de veículos e de pedestres. A passagem será liberada entre 18h e 6h, com a interdição sendo retomada a partir das 7h. Após 15 dias, serão avaliadas as condições de tráfego, as intervenções em andamento e a sinalização para definir como a obra seguirá.

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, programou todas as interdições no Aplicativo Waze e quem fizer a rota utilizando a plataforma será automaticamente direcionado para a via alternativa mais próxima (https://www.waze.com/pt-BR/events/containment-works-2023-01-24).

Rotas alternativas e sinalização

Interditada temporariamente por conta do rompimento de manilhas da galeria pluvial, a Rua Oscar José da Silva foi liberada após os reparos e já pode ser utilizada como rota alternativa para passagem de veículos e de pedestres para acesso ao centro da cidade nos dois sentidos. Outra via alternativa é a Rua das Paineiras, no bairro Paineiras.

Toda a sinalização sobre a realização de obra em uma Rodovia Federal foi providenciada pelo DNIT e pela Guarda Civil Municipal, orientando sobre a interdição e o acesso aos desvios do trânsito durante o período da obra. Painel luminoso será instalado na altura do posto de combustível Ipiranga - mais conhecido como posto Bibi, informando as condições de tráfego.

Devem ter especial atenção os moradores dos bairros Barra do Imbuí, Quinta da Barra, Espanhol, Jardim Féo, Pimenteiras, Jardim Pimenteiras, Golfe, Quebra Frascos, Caleme, Parque do Imbuí, Cascata do Imbuí, Posse, Salaco, Granja Florestal e região.