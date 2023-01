Estágio de Atenção: Prefeitura de Teresópolis intensifica limpeza de ruas e desobstrução de galerias pluviais após chuva forte - Natália Leal

Publicado 24/01/2023 12:46

Equipes da Prefeitura seguem na limpeza das vias públicas, desobstrução e reparos de galerias pluviais em vários bairros após o forte temporal que atingiu Teresópolis e região nesta segunda-feira, 23/01. Com o volume excessivo de água, algumas galerias não deram vazão de escoamento e manilhas se romperam, causando alagamentos.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Comunicação da DC, os maiores índices pluviométricos registrados foram 124,02 mm/24h no Panorama, 120,52 mm/24h no São Pedro, 119,2 mm/24h no Barroso, 105,4 mm/24h no Rosário e 88,8 mm/24h no Vale da Revolta.

No Rosário e no Vale da Revolta, únicos bairros onde as sirenes foram acionadas, os moradores receberam apoio da Defesa Civil durante o acionamento.

Equipes da Defesa Civil Municipal prestaram apoio aos moradores do Foram registradas 27 ocorrências, sem vítimas, em 11 bairros, e pontos de alagamento. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social prestam atendimento na Vila Muqui, onde 5 casas foram interditadas e os moradores vão se alojar com parentes e amigos. Eles são cadastrados para receber aluguel social e cesta básica emergencial.

As equipes da Defesa Civil seguem empenhadas nas vistorias técnicas, no registro de ocorrências e monitorando as condições do tempo. O telefone de emergência 199 funciona 24 horas e o atendimento também pode ser solicitado pelo (21) 2742-7025 (WhatsApp).