Circuito de Corrida e Caminhada Energia em MovimentoDivulgação

Publicado 24/01/2023 11:24

O Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento é um evento democrático e acessível, que busca promover a corrida como prática saudável para famílias de todas as idades e classes sociais no interior do estado do Rio.

O Circuito foi formatado sob medida para a ENEL e visa atuar em sintonia com a marca no sentido de estimular a saúde e qualidade de vida e valorizar as economias locais de diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro, oferecendo à população um evento de excelência.

O projeto é realizado pela Backstage Produções, e conta com o apoio da Enel e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em seu primeiro ano, o Circuito ocorreu em Petrópolis e Búzios, estimulando a prática esportiva nestas localidades e incentivando a atratividade turística de ambos os municípios.

Nesta nova etapa, dando sequência ao projeto anterior, o Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento será realizado em Teresópolis e Saquarema.

Em sua 2ª edição o evento chega mais colorido: com opção de camisa em 4 cores diferentes, participantes levarão cores às ruas das cidades. O kit também inclui número de peito, sacochila e chip de cronometragem.

E quem disse o circuito é só para adultos? Outra novidade desta edição é o "Espaço Kids", área especialmente produzida para crianças, com monitores e recreadores conduzindo brincadeiras e atividades, sem necessidade de inscrição prévia. E para o ensaio dos atletas mirins, uma mini pista de corrida os aguarda, com entrega de kit e medalha no final!

Sobre a Backstage:

A Backstage vem atuando no segmento de corridas de rua desde 2007, com o objetivo de ampliar o acesso de todos os brasileiros a um dos esportes mais democráticos e acessíveis.

Ao longo deste período de 15 anos, a Backstage já contabilizou mais de 140 etapas realizadas em 31 cidades do Brasil, superando o número de 400 mil participantes.

A empresa tem 100% de aprovação, nos últimos 10 anos, em todos os projetos submetidos às leis de incentivo ao Esporte e à Cultura, tanto em âmbito Federal quanto na esfera estadual.

A meta é sempre garantir a realização de eventos diferenciados, desenvolvendo projetos esportivos com características exclusivas para cada cliente, criados de acordo com o posicionamento e as necessidades de comunicação de cada marca.

O foco é difundir valores como: saúde e bem-estar, qualidade de vida, valorização do meio ambiente e do ecossistema urbano, convivência e cidadania.

O público é formado tanto pelos "fun runners", corredores amadores, quanto por competidores, pois além da técnica esportiva, as corridas realizadas são uma atividade democrática, descontraída e impactante.

Em todos os eventos são realizadas pesquisas detalhadas que permitem aprendermos com o público, entendermos seus anseios e conhecermos seu perfil. De acordo com pesquisas recentes, o público participante é cada vez mais assíduo e consciente da importância da prática esportiva.

SERVIÇO:

Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento em Teresópolis

Data: 29/01/23

Distância: 5 km

Participantes: 800

Local: Teresópolis

Valor da inscrição: R$ 35,00

Premiação com troféu: para os 5 primeiros colocados no feminino, masculino e para as categorias de idade – com entrega de troféus

Medalhas de participação para todos

Espaço Kids: gratuito – 100 crianças – De 0 a 13 anos

Certificado de conclusão de prova

Programação:

Sábado (De 09 às 17h): Entrega de kits

Domingo (De 07 às 11h): Largada, Espaço Kids, Zumba e Postos de Hidratação (com frutas e água).