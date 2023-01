Volta às aulas: alunos da rede pública de Teresópolis devem ficar atentos ao RioCard Escolar - Divulgação

Volta às aulas: alunos da rede pública de Teresópolis devem ficar atentos ao RioCard EscolarDivulgação

Publicado 30/01/2023 17:14

Com o retorno das aulas previsto para o dia 6 de fevereiro, os alunos da rede pública de ensino de Teresópolis, que ainda não possuem ou perderam o RioCard Escolar, devem solicitar o quanto antes a emissão de um novo cartão para garantir o direito à gratuidade nos ônibus da cidade para chegar à escola. As empresas Dedo de Deus e 1º de Março vão permitir, extraordinariamente, as viagens dos estudantes sem o RioCard, desde que estejam uniformizados, até o dia 17 de fevereiro, pouco mais de uma semana após o início do ano letivo. Porém, após dessa data, só será liberado o embarque dos estudantes com o cartão.

Somente no ano passado, os alunos de Teresópolis utilizaram o RioCard Escolar para viajar gratuitamente mais de 1,5 milhão de vezes. Para ter o benefício assegurado, a apresentação dele no validador é obrigatória por lei.

De acordo com Bianca Nóboa, gerente de comunicação das empresas, a extensão do prazo para exigência do cartão traz mais tranquilidade para pais, alunos e professores. “É um período de adaptação ao novo ano letivo e queremos que esse retorno seja muito tranquilo nos deslocamentos dos alunos, mas também contamos com o comprometimento de toda a comunidade escolar em buscar, o quanto antes, a emissão do cartão”, afirma Nóboa. A empresa está fazendo uma campanha nas redes sociais e com cartazes nos ônibus para alertar os estudantes.

Os alunos que ainda não possuem o cartão eletrônico devem solicitá-lo na loja da RioCard Mais, na Avenida Feliciano Sodré, nº 579, Várzea. No site https://www.cartaoriocard.com.br/rcc/gratuidade é possível consultar mais detalhes sobre o benefício e quais documentos levar para a sua emissão. Em caso de dúvidas, além do atendimento na loja da RioCard Mais, os estudantes podem buscar informações nas próprias escolas e na Secretaria Municipal de Educação da cidade.

Maiores informações

Assessoria de Comunicação

Viação Dedo de Deus

(21) 2742-5552

(21) 99916-2515 (Rodrigo Alvim)