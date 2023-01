Dois cavalos são resgatados e enviados para o curral de apreensão em Seropédica - Divulgação

Publicado 30/01/2023 07:00

Após serem apreendidos e como os donos não foram localizados, os animais foram encaminhados para o Curral de Apreensão Seropédica.

Equipes também visitaram os bairros do Campo Grande, Salaco, Posse e Parque do Imbuí, intensificando a fiscalização para apreender animais de médio e grande porte soltos em vias e espaços públicos. As ações são acompanhadas pela GCM e realizadas com o Curral de Apreensão Seropédica, vencedor da concorrência pública realizada pela Prefeitura para os serviços de captura, transporte e guarda de cavalos, bois, mulas e burros.

Contato com a COPBEA pode ser feito pelo e-mail copbea@teresopolis.rj.gov.br. Denúncias e pedidos de fiscalização podem ser encaminhados à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo WhatsApp (21) 98126-4038, pelo e-mail ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br e também pelo aplicativo e-Ouve. Todas serão encaminhadas à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal.