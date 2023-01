Prefeitura de Teresópolis assina convênio com a Caixa Econômica Federal para dar início às obras de reforma do Ginásio Poliesportivo Pedrão - Bruno Nepomuceno

Publicado 28/01/2023 08:00

Na manhã de quarta-feira, 25 de janeiro, foi assinado pelo Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen, e pelos representantes da Caixa Econômica Federal, o convênio de envio de verbas para a reforma do Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão. O recurso de R$1,9 milhão de reais, proveniente de emenda parlamentar indicada pelo Deputado Federal Hugo Leal, será destinado a modernização de toda a estrutura do ginásio, desde a reforma de vestiários e alojamentos até a implementação de isolamento acústico.

O repasse faz parte do projeto de execução de ações relativas ao esporte, cidadania e desenvolvimento, realizado por intermédio do Ministério da Cidadania, através da caixa. “Estamos assinando hoje o convênio que permite que o projeto de reestruturação do Pedrão seja enviado e avaliado pela Caixa Econômica. Queremos que a casa do esporte de Teresópolis volte a fazer parte do circuito estadual e nacional de grandes eventos esportivos e isso só será possível através da modernização do espaço” declarou o prefeito Vinicius Claussen, enfatizando a importância do investimento da União para o incentivo a prática esportiva na cidade.

Além do Prefeito e dos representantes da Caixa, estiveram presentes o Secretário Interino de Esporte e Lazer, Lucas Pacheco, e a Subsecretária de Projetos Especiais Ana Braga. “A intenção é voltar a utilizar o pedrão como ele merece ser utilizado, para que ele possa abrigar grandes eventos esportivos e também culturais, que hoje já não acontecem pela falta de estrutura e do isolamento acústico. A ideia principal é voltar a ter um ginásio que receba eventos de grande porte.” Declarou Lucas.

Após a assinatura do contrato de repasse, a gestão municipal deve enviar à Caixa econômica o projeto de reforma detalhado de acordo com o orçamento disponível e assim que aprovado, dar início ao processo de licitação para a contratação da empresa que será responsável pela obra. A idealização e execução do projeto ficarão a cargo da secretaria Municipal de Obras Públicas, com início previsto para o primeiro semestre de 2023.