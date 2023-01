Teresópolis

Prefeitura de Teresópolis assina termo de cooperação técnica com o Conselho Regional de Contabilidade

O objetivo é implementar ações conjuntas, com treinamento contínuo de pessoal, a fim de aperfeiçoar as práticas contábeis no município e melhorar o ambiente empresarial, estimulando a geração de emprego e renda para a população

