Prefeitura divulga lista final dos candidatos selecionados para o Curso de Lógica da ProgramaçãoDivulgação

Publicado 26/01/2023 14:51

A qualificação, que conta com a parceria do SENAC RJ, integra o programa municipal ‘Geração TerêTec’, cujo objetivo é capacitar e formar jovens para o mercado de trabalho na área de tecnologia, com foco na empregabilidade e na geração de renda.

A aula para a turma de alunos de segunda e quarta será iniciada na próxima segunda-feira, 30, com previsão de término em 15/03. Já a turma de terça e quinta começa o curso na próxima terça, 31, com previsão de conclusão em 14/03.

Curso Lógica da Programação

Presencial e gratuito, o curso ‘Lógica da Programação’ terá certificação do SENAC RJ. O curso propicia ao aluno as competências necessárias para criação de algoritmos no desenvolvimento de soluções utilizando a lógica de programação. Com duração de 3 meses, a capacitação contará com o Java Script moderno (Node.JS) nas aulas, uma das linguagens de programação mais difundidas em todo mundo. Informações sobre o ‘Geração TerêTec’ podem ser conferidas no site www.teresopolis.rj.gov.br/teretec.

Lista de Selecionados

Turma: Segunda e Quarta

Bruno Abrão da Cruz

Cleiver da Silva Soares

Daniela Kathleen Gonçalves

Érick D'Anunciação Pires

Gabriela Andrade Rosa Damazio

Glasiele Ferreira da Silveira

Gustavo Cordeiro Santos

Hugo de Moura Barboza

João Gabriel de Macedo Pimentel

João Pedro Fermiane da Silva

João Pedro Oliveira de Paula

João Pedro Oliveira do Valle Xavier

Lara Benevenuti Oggioni

Marcelo Viana Carvalho Junior

Paulo César Ferreira de Paula

Pedro Henrique de Lima Santos

Pedro Henrique dos Santos Silva

Victor Hugo Baptista

Vitor Henrique Branco Ferreira

Willyan Souza da Rocha

Turma: Terça e Quinta

Alexandre Gabriel Cantiário do Espírito Santo

Carlos Eduardo Pacheco do Couto

Danillo Reis Botelho de Oliveira

Davi Chaves Araujo

Fabiano Correa da Silva

Isabella Silva Machado

Leandro Ferraz da Silva

Luciano da Costa Junior

Matheus Carvalho Lima Martins

Matheus de Oliveira da Conceição

Matheus dos Santos Lopes

Nathalya Corradini Leite

Odair Alves Vasconcellos Junior

Pedro Leonn Pacheco da Rocha

Rafael Alves de Souza

Richard da Silveira Maia

Sthefanie de Araujo Parada

Thias B. Gomes

Washington da Silva Oliveira

Yago Silva Machado