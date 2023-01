Prefeitura de Teresópolis assina termo de cooperação técnica com o Conselho Regional de Contabilidade - Divulgação

Publicado 26/01/2023 13:20

Marcada para esta sexta-feira, 27/01, a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ).

Durante a solenidade, que acontecerá às 15h, no Teatro Municipal, no 2º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea), a Gestão Municipal apresentará os resultados do Espaço do Empreendedor, inaugurado em maio de 2019 pelo Prefeito Vinicius Claussen com a meta de agilizar a abertura e legalização de empresas.

“Essa parceria é mais uma iniciativa da gestão do Prefeito Vinicius Claussen para que, através da educação profissional continuada e da orientação técnica ao contribuinte, consigamos aprimorar cada vez mais o ambiente de negócios, otimizando e dando mais qualidade ao atendimento prestado pela Prefeitura aos muníc ipes”, pontua Fabiano Latini, secretário municipal de Fazenda.

Ações da Gestão Municipal

Entre as iniciativas da Gestão Municipal para aprimorar a eficiência da arrecadação, alcançar a justiça fiscal e melhorar o atendimento da população em Teresópolis estão a implantação de módulos integrados de lançamento, controle e gerenciamento dos créditos fazendários, de incentivo ao ambiente de negócios e também de informatização de todos os sistemas; o serviço de geointelingência, em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais; a atualização do cadastro imobiliário e a atualização da planta genérica de valores.

Na área de fiscalização tributária, estão o domicílio eletrônico do contribuinte (DEC), o Simples Nacional, a Fiscalização das Instituições Financeiras (DES-IF), o cruzamento de cartões de crédito, o ITBI eletrônico e o sistema de monitoramento do Valor Adicional Fiscal (VAF) para lançamento, controle e gerenciamento dos créditos fazendários. Outras iniciativas em implantação serão anunciadas durante a solenidade.