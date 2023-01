Teresópolis recebe primeiro ônibus 4x4 para atender alunos do interior - Bruno Nepomuceno

Publicado 26/01/2023 19:25

A Prefeitura de Teresópolis acaba de receber o primeiro ônibus com tração 4x4 para a Secretaria Municipal de Educação. Com poltrona móvel para embarque e desembarque de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, o veículo vai reforçar o serviço de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino no interior do município. A aquisição foi possível graças à emenda parlamentar do senador Carlos Portinho e integra o programa ‘Caminho da Escola’, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação.

“Esse é o terceiro ônibus que recebemos do programa ‘Caminho na Escola’, sendo o primeiro veículo 4x4, o que vai facilitar o acesso nas estradas da área rural. Agradeço ao senador Carlos Portinho pela emenda destinada à aquisição desse ônibus para nosso município. Esse é o terceiro veículo adquirido por meio do FNDE que estamos entregando para a Educação na nossa gestão”, frisou o Prefeito Vinicius Claussen.