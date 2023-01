Projetos selecionados pelo Fundo Municipal de Proteção Ambiental de Teresópolis são apresentados - Bruno Nepomuceno

Publicado 27/01/2023 20:10

As instituições autoras dos sete projetos contemplados pelo edital público nº 01/2022, do Fundo Municipal de Proteção Ambiental de Teresópolis, apresentaram ao público as propostas selecionadas em solenidade nesta quarta-feira, 25/01, no Teatro Municipal, na Prefeitura. Com ações nas áreas de educação ambiental, coleta seletiva, proteção florestal e de monitoramento de espécies ameaçadas, os autores dos projetos vão dividir R$ 1,4 milhão de financiamento para colocar as propostas em prática. A previsão é de que o valor será creditado na conta das instituições no próximo dia 15 de fevereiro.

“Fico muito feliz em ver a sociedade civil organizada de Teresópolis produzindo projetos belíssimos que, com certeza, vão trazer um ganho ambiental, social e econômico enorme para a nossa cidade. São R$ 1,4 milhão muito bem investido em propostas elaboradas por pessoas competentes, sérias e comprometidas”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen ao fazer a entrega simbólica dos cheques aos autores de cada projeto, acompanhado de secretários municipais.

O secretário de Meio Ambiente, Flávio Castro, destacou que todos os projetos contemplados irão contribuir muito com a política de preservação ambiental no município. “A ideia do fundo é apoiar iniciativas que criem as condições adequadas para a melhoria na gestão ambiental do município de Teresópolis, promovendo, desse modo, a integração das ações do poder público e o fortalecimento das organizações da sociedade civil na busca pelo desenvolvimento local sustentável.”

“Agradeço pela oportunidade e parabenizo a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, que junto com o Comdema, tiveram a iniciativa de usar recursos do Fundo de Meio Ambiente para entidades executarem ações que contribuam com a política municipal de preservação ambiental da nossa cidade. São propostas muito bem elaboradas pelas entidades participantes, com atitudes ambientalmente conscientes e que vão ser desenvolvidas em diversas regiões do município”, destacou Luiz Henrique Siqueira, um dos representantes do projeto “Cuidai do lixo nosso de cada dia - lixo organizado na comunidade de Mottas”.

O evento contou com a presença dos vereadores Amós Laurindo, Diego Barbosa, Elias Maia, Mauricio Lopes, Marcos Rangel, Paulinho Nogueira e Tenente Jaime. Também prestigiaram o presidente do Sindicato Rural de Teresópolis, Rodrigo Rosa de Medeiros; Guilherme Paim (OAB); Verônica Albuquerque, Reitora do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso); representantes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema); o assessor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Thiago Maciel; e representantes da Associação de Moradores AMAVALE.

Instituições e Projetos Contemplados

1 - RPPN Fazenda Suspiro

Projeto: Construção do Centro de Convivência

Valor do cheque: R$ 200 mil

2 - Associação de Amigos e Colaboradores do PARNASO

Projeto: Ecomóvel: Educação Ambiental Itinerante

Valor do cheque: R$ 199.425,64

3 - Fundação Educacional Serra dos Órgãos - FESO

Projeto: Admiraves II – Produção bibliográfica sobre a avifauna do PNM Montanhas de Teresópolis

Valor do cheque: R$ 195 mil

4 - Associação Agroecológica de Teresópolis - AAT

Projeto: Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e proteção de florestas

Valor do cheque: R$ 199.917,81

5 - Programa de Educação Ambiental - PREA

Projeto: Levantamento, monitoramento e educação ambiental da espécie Callithrix Aurita no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e seu entorno

Valor do cheque: R$ 199.220,50

6 - TEREVIVA

Projeto: Asas polinizadoras

Valor do cheque: R$ 200 mil

7 - Associação dos Produtores e Artesãos de Mottas e Adjacências

Projeto: Cuidai do lixo nosso de cada dia - lixo organizado na comunidade de Mottas

Valor do cheque: R$ 200 mil

Fundo Municipal de Proteção Ambiental

Criado em 1995, por meio da Lei Municipal n.º 1.642, de 5 de dezembro de 1995, o fundo municipal é considerado um dos principais instrumentos de viabilização da Política Municipal de Meio Ambiente, conforme estabelece a Lei Municipal 2.925, de 27 de maio de 2010.