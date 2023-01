Teresópolis recebe etapa do Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento neste domingo, 29/01 - Divulgação

Teresópolis recebe etapa do Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento neste domingo, 29/01Divulgação

Publicado 27/01/2023 20:25

A cidade de Teresópolis será palco neste domingo, dia 29 de janeiro, da 2ª edição do Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento, evento que busca promover a corrida como prática saudável para famílias de todas as idades e classes sociais no interior do estado do Rio.

Apresentado pela Enel, com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado, o projeto da Backstage Produções tem a colaboração da Prefeitura de Teresópolis, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer, de Segurança Pública/Guarda Civil Municipal (GCM) e de Turismo. Mais informações podem ser conferidas pelo site www.circuitoenergiaemmovimento.com.br.

Concentração, percurso e kits – Com previsão de até 800 participantes e concentração às 8h na Praça Nilo Peçanha – a da Escola Ginda Bloch, no Alto, a prova terá percurso de 5km. Os atletas percorrerão as ruas Augusto do Amaral Peixoto, Alfredo Rebello Filho e Tietê, seguindo em direção à Várzea pelas avenidas Alberto Torres e Feliciano Sodré até a altura do nº 848 (CEDAE), retornando ao ponto de largada, no Alto.

Neste sábado, 28/01, os participantes receberão kit com número de peito, sacochila e chip de cronometragem, de 9h às 17h, na Praça Nilo Peçanha.

Kits e Espaço Kids – Novidade desta edição é o "Espaço Kids", área especialmente produzida para 100 crianças com até 13 anos de idade, com monitores e recreadores conduzindo brincadeiras e atividades, sem necessidade de inscrição prévia. Para o ensaio dos atletas mirins, uma mini pista de corrida os aguarda, com entrega de kit e medalha no final.

Premiação – Haverá premiação com troféu para os cinco primeiros colocados no feminino, masculino e para as categorias de idade, com medalhas de participação para todos e certificado de conclusão de prova.

Interdição de ruas – A Guarda Civil Municipal montou um esquema de interdição do trânsito, a fim de garantir a segurança dos participantes e do público durante a prova, que terá duração aproximada de 1h10 minutos. Nesta sexta, 27/01, a partir das 22h, o trecho da Rua Augusto do Amaral Peixoto, entre a Rua Sebastião Lacerda e a Avenida Alberto Torres, no Alto, será isolado para evitar o estacionamento de veículos. O isolamento permanecerá no sábado, 28/01, durante todo o dia.

Já no domingo, 29/01, dia da Corrida e Caminhada, esse mesmo trecho será fechado para estacionamento e passagem de veículos às 5h da manhã, para montagem do pórtico de largada e dos estandes do evento. A interdição durante o trajeto do evento esportivo prevê o fechamento da Av. Alberto Torres, no trecho entre as ruas Augusto do Amaral Peixoto e Tietê, no sentido Várzea, por cerca de 10 minutos. Nesse período, os veículos vão ser desviados pelas ruas Augusto do Amaral Peixoto, Alfredo Rebello Filho e Tietê.

Os retornos dos cruzamentos da Avenida Feliciano Sodré até a altura da CEDAE ficarão fechados nos dois sentidos para a passagem dos participantes. Durante a prova permanecerão fechadas, apenas para acesso à Avenida Alberto Torres, as ruas Tietê, Ary Barroso, Coronel Silvio Lisboa da Cunha, Barreto Dantas, Armando Paracampo e Alfredo Rebello. Também serão fechadas, apenas para acesso à Avenida Feliciano Sodré, as ruas Coronel Antônio Santiago, Armando Fajardo, Parú, Magé, Nova Friburgo e Rui Barbosa. Agentes da GCM estarão ao longo do percurso controlando o trânsito e a passagem dos atletas. A previsão de liberação do trânsito é a partir das 11h.

SERVIÇO:

• Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento em Teresópolis

Dia: 29/01/23 - Domingo

Hora: 7h às 11h

Largada/chegada: Praça Nilo Peçanha, no Alto

Participantes: 800

Distância: 5 km

Inscrição: R$ 35,00

Site: www.circuitoenergiaemmovimento.com.br