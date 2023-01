Deputado Sérgio Louback entrega Medalha Tiradentes, concedida pela Alerj, e placa em reconhecimento a Ladmir Carvalho - Andréa Brito

Publicado 28/01/2023 22:35

Nesta sexta-feira, 27/01, Ladmir Carvalho, cidadão teresopolitano e presidente de uma das maiores empresas de software do Brasil, recebeu homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, por iniciativa do Deputado Estadual Sérgio Louback.

Em cerimônia que reuniu autoridades dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, do município de Teresópolis e do Estado do Rio de Janeiro, Ladmir recebeu a Medalha Tiradentes, pelo reconhecimento do seu trabalho como empresário que contribuiu para desenvolvimento econômico e social no Estado do Rio de Janeiro.

O evento foi marcado por muita emoção pelos discursos dos presentes à mesa. O Deputado Sérgio Louback, autor da homenagem, destacou o apoio do Governador Claudio Castro às cidades do interior com uma política municipalista, visando incentivar os municípios do interior. Nesse sentido, Louback lembrou da contribuição para a projeção do Estado do Rio de Janeiro no cenário nacional e internacional tendo uma empresa de tecnologia, do interior, com a importância da Alterdata.

Vinicius Claussen, prefeito de Teresópolis, destacou a projeção que o município tem a partir do trabalho desenvolvido pelo empresário Ladmir Carvalho junto às empresas do Estado e do Brasil e ao Projeto Galileo, projeto social desenvolvido pela Alterdata: “A dra. Vânia, disse que os jovens teresopolitanos precisam de oportunidades.", afirmou o prefeito, se referindo à Juíza da Infância e Juventude, Dra. Vânia Mara Gonçalves.

Ladmir Carvalho recebe homenagem de personalidades como o empresário André Cunha, Madalena Rucker, Deputado Federal Hugo Leal, Deputado Estadual Sérgio Louback, prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen e o empresário Henrique Carregal Andréa Brito A noite teve discursos emocionados de todos os participantes da mesa, em especial do próprio homenageado ao lembrar da importância de seus pais na sua trajetória de sucesso e relembrando a infância de classe média baixa, em suas próprias palavras. “Minha mãe tem um coração enorme. O meu lado de me preocupar com as pessoas, com a sociedade, tem tudo a ver com a minha mãe.” Sobre o pai, Ladmir lembrou a criação exigente, “o meu pai é aquela pessoa forte, dura. O rigor, a seriedade de fazer as coisas corretas, honestas." Agradecimento especial às filhas, netos, esposa e amigos que participaram da longa caminhada, desde o início da Alteradata, ainda na cidade vizinha de Petrópolis.Entre os presentes estavam a Vereadora Erika Marra e os vereadores Amós Laurindo e Teco Despachante, além do ex-deputado estadual Nilton Salomão, que concedeu a Ladmir o título de cidadão benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Representantes da sociedade civil e muitos políticos também participaram da evento, além da imprensa local e de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro.

A homenagem a Ladmir Carvalho foi aprovada durante sessão ordinária em 15 de dezembro de 2022, pelo projeto de Lei nº 1629/2022, prevendo a premiação às pessoas que prestam serviços relevantes ao Estado do Rio. A mais alta honraria concedida pela Alerj foi criada em 1989 pela resolução nº 359, também homenagem o inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes.



