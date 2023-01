Empresário Márcio Catão morre aos 59 anos em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 28/01/2023 18:04

Neste sábado, 28/01, morreu o empresário Márcio Hastenreiter Catão depois de ser internado para tratar herpes zoster, no Hospital das Clínicas de Teresópolis. O quadro evoluiu, levando à internação na unidade de tratamento intensiva.

Márcio Catão tinha 59 anos e esteve à frente da administração do maior shopping da cidade, o Teresópolis Shopping Center. Ele exercia o cargo de diretor da empresa de ônibus Viação Teresópolis. Márcio deixa os irmãos, Marco Aurélio, Marcelo e Mozart Catão.

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, decretou luto oficial de três dias no município, baseado no decreto municipal nº 5907, devido à importância para a cidade de Márcio Catão, como empresário e cidadão teresopolitano.



O velório ocorreu às 11 horas deste sábado, na Capela de São Francisco de Assis, no Vale do Paraíso e o sepultamento foi às 16 horas, no Cemitério Carlinda Berlim.