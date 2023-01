Detran inaugura novo posto de atendimento em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Detran inaugura novo posto de atendimento em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 30/01/2023 16:40

O Prefeito Vinicius Claussen participou, na sexta-feira, 27, da inauguração do novo posto de atendimento do Detran.RJ em Teresópolis. A unidade passa a funcionar em espaço reformado e reformulado junto à Ciretran, na Rua Josefa Jorge, 390, no 1º piso, próximo à Casa de Cultura Adolpho Bloch, no bairro de Fátima. A inauguração contou ainda com a presença dos vereadores Leonardo Vasconcellos, presidente da Câmara Municipal, Paulinho Nogueira, Tenente Jaime e Amós Laurindo.

“A equipe do Detran teve pouquíssimo tempo para reestruturar todo o serviço neste novo endereço e o espaço ficou excelente. Este novo posto, localizado no bairro de Fátima, pertinho dos bairros de São Pedro e do Alto e com facilidade para estacionar, vai concentrar os serviços da Ciretran, do Detran e da Fundação Leão XIII. Lembrando que as provas práticas para a CNH são feitas numa rua próxima daqui, o que também vai facilitar a vida dos usuários”, frisou o Prefeito Vinicius Claussen, que estava acompanhado de secretários municipais.

O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, prestigiou a inauguração do espaço. “Agradecemos a parceria com a Prefeitura, que está viabilizando esse novo espaço para entregarmos um serviço de qualidade para toda a população de Teresópolis. É um posto adequado e integrado com diversos serviços do Detran disponíveis, facilitando a vida do cidadão”, enfatizou Adolfo Konder.

No novo local, o departamento vai oferecer mais capacidade de atendimento para os serviços de identificação civil, habilitação e também prova eletrônica de habilitação. O Detran funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e o atendimento deve ser agendado pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21)3460-4040/4041/4042. O serviço da Ciretran continua mantido no local, para quem precisar protocolar processos administrativos relacionados a veículos.