Motorista do veículo que se chocou com carro durante capotamento escapa sem ferimentos. A condutora do carro que capotou foi socorrida e passa bemAndréa Brito

Publicado 02/02/2023 22:40

Um acidente envolvendo dois veículos na tarde desta quinta-feira, 02/02, destruiu completamente um carro, que se chocou contra uma pedra à beira da rodovia RJ-130, que liga Teresópolis a Nova Friburgo. O carro, que vinha de Nova Friburgo em direção a Teresópolis, na altura do km 59, perdeu o controle e atingiu um outro veículo. A motorista, moradora do distrito de Conquista, estava ajustando o ar-condicionado quando o veículo saiu da pista, atingindo um outro carro e se chocando contra uma pedra no acostamento. Com o choque, o veículo capotou, mas a condutora nada sofreu, sendo socorrida por bombeiros e encaminhada ao hospital municipal de Nova Friburgo.

O motorista do carro atingido na colisão disse, em entrevista ao DIA, que “com o barulho, no reflexo consegui desviar para o carro dela não cair em cima do meu. Aí, pegou só na lateral. Na hora a gente toma um susto muito grande. Fiquei mais feliz quando vi que ela estava bem.”, afirmou Eduardo Feo, morador de Teresópolis, que trabalha em Nova Friburgo.