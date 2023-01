Faetec com inscrições abertas para cursos gratuitos até a próxima segunda, 6/02 - Divulgação

Publicado 31/01/2023 17:14

A Rede Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas, até a próxima segunda-feira, 6/02, para diversos cursos de qualificação profissional, com mais de 23 mil vagas disponíveis, nos formatos presencial e EAD. Para conferir o edital e se inscrever, acesse o link https://bityli.com/Yptoux

A Rede Faetec é composta por 80 unidades espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro e oferece 170 opções de formação. Do total de vagas disponíveis, 4.680 são oferecidas na modalidade de ensino à distância, em parceria com a Fundação Cecierj. Entre os cursos oferecidos nesse formato estão Agente de Sustentabilidade e Inovação, Assistente Administrativo, Assistente de Contabilidade, Auxiliar em Ciência de Dados, Gestor de Segurança do Trabalho e Recepcionista.

Em Teresópolis, a Faetec, que fica na Rua Ulisses Ferreira Souza, nº 2, lateral à Av. Pres. Roosevelt, na Barra do Imbuí, além de cursos EAD, há vagas para os seguintes cursos presenciais: Alongamento (20), Excel Avançado com VBA (7) e Operador de Computador (35).

Para o melhor aproveitamento das vagas oferecidas, cada candidato poderá efetuar no máximo duas inscrições simultaneamente, que serão vinculadas ao seu CPF. Caso o candidato seja sorteado nos dois cursos que tenha se candidatado, o mesmo poderá cursar ambos os cursos, contanto que estes sejam oferecidos em dias e/ou horários diferentes.

O ingresso nos cursos será realizado através de sorteio público, de responsabilidade da Faetec, previsto para acontecer no dia 7/02. O período de matrícula será de 8 a 13/02, na unidade para a qual o candidato sorteado se inscreveu, e para os cursos EAD, de 8 a 10/02, no site da instituição. O período para aproveitamento de vagas, ou seja, preenchimento de vagas de alunos sorteados que não se matricularam será nos dias 15 e 16/02. As aulas começam no dia 27/02.