CREAS Teresópolis entra para o Programa de Proteção à Liberdade Religiosa do 30º Batalhão da Polícia MilitarDivulgação 30º BPM em Teresópolis

Publicado 30/01/2023 17:51

Na noite da última quinta-feira, 26 de janeiro, em cerimônia realizada no clube Casa de Portugal, foi comemorado o primeiro ano de criação e desenvolvimento das ações do Programa de Proteção à Liberdade Religiosa, conduzido pelo 30º Batalhão de Polícia Militar em Teresópolis. A cerimônia também marcou a entrada do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no programa.

O programa criado por iniciativa do Tenente-Coronel Alex Marchito Soliva, Comandante do 30º BPM, é pioneiro no Brasil e além de implementar a Patrulha de Defesa da Liberdade Religiosa, capacita os policiais para que a partir do conhecimento adquirido sobre a pluralidade de religiões, possam atender de forma mais adequada às vítimas de intolerância religiosa, facilitando a identificação do crime.

“Vamos criar um fluxo para que essas pessoas que sofreram intolerância religiosa sejam acompanhadas pelo CREAS, pois essa também é uma de nossas frentes. Em breve faremos uma reunião com a equipe responsável pelo serviço, para criar o fluxo. Acreditamos que os casos estão subnotificados e o apoio da polícia é essencial para chegarmos até essas pessoas”, explica Karla Ribeiro, coordenadora do CREAS Teresópolis que esteve presente na solenidade, juntamente com a equipe técnica do equipamento. Além dos representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, o vereador Diego Barbosa, a vereadora Erika Marra e representantes de diversas religiões estiveram presentes no evento.