Quadras esportivas da Praça Olímpica são entregues revitalizadas para a população - Bruno Nepomuceno

Publicado 31/01/2023 12:06

O Prefeito Vinicius Claussen inaugurou nesta segunda-feira, 30/01, às quadras esportivas da Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea, em evento marcado por atividades culturais, esportivas e recreativas, com a participação dos vereadores Érika Marra e Paulinho Nogueira. Recomposição de pisos, pintura, cercamento, iluminação e sinalização são algumas das melhorias realizadas no local.

Seguindo projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Obras e visando ampliar as ações de incentivo à prática de atividades físicas realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a entrega das quadras esportivas é mais um pacote de intervenções urbanísticas do projeto ‘Terê Tão Bela’, dentro do eixo ‘Revitaliza Terê’.

“É muita alegria ver o sorriso das crianças com a entrega dessas quadras com condições seguras de uso, resgatando a sua função social. Isso aumenta o sentimento de pertencimento da população. É a valorização do patrimônio público e o incentivo à prática esportiva, um grande abraço nas nossas praças públicas, garantindo locais de convivência e bem-estar para teresopolitanos e visitantes”, comemorou o Prefeito Vinicius Claussen acompanhado de secretários e subsecretários municipais.

O subsecretário de Esporte e Lazer, Zeca Godinho, destacou que a reforma das quadras esportivas tem um grande significado social para a população teresopolitana. “Estamos trazendo qualidade de vida ao cidadão, incentivando a prática esportiva, proporcionando lazer e diversão para as famílias. Agradeço ao Prefeito Vinicius Claussen, que tem trazido diversas conquistas ao nosso município e contribuindo com o enriquecimento do esporte na nossa terra”.

Moradores da Beira Linha, Juliana Joviano e Luiz Octávio Joviano comemoraram a reforma. “Isto é investimento no ser humano, pois a pracinha é um lugar onde buscamos momentos de lazer e entretenimento com os nossos filhos, em um local onde as nossas crianças se sintam acolhidas, brinquem e pratiquem atividades esportivas de forma livre e com segurança. Meu agradecimento pela revitalização deste espaço público, que realmente necessitava dessa obra”, agradeceu Juliana. “Fico emocionado em ver essas quadras reformadas, um local tão especial para mim e colegas apaixonados pelo esporte. Vamos jogar muita bola aqui e tenho certeza que muitos craques serão formados. Muito obrigado, Prefeito, pelo seu carinho e amor com a nossa população”, comemorou Luiz Octávio Joviano, morador da Beira Linha.