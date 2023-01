Com 800 participantes, corrida de rua coloriu e levou energia às ruas de Teresópolis - Thiago Diz

Publicado 31/01/2023 07:00

Uma produção Backstage, com patrocínio da Enel Distribuição Rio, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, o Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento reuniu o público neste domingo, 29 de janeiro, para um dia de promoção de qualidade de vida e saúde.

Esta foi a primeira vez que o Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento aconteceu em Teresópolis e teve a colaboração da Prefeitura de Teresópolis, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Segurança Pública/Guarda Civil Municipal (GCM). De acordo com os organizadores, pela adesão e energia contagiante durante o evento, pode-se dizer que os teresopolitanos aprovaram.

Esgotando as vagas, foram 800 participantes entre pessoas de todas as idades e diferentes objetivos: havia atletas querendo melhorar sua performance, pessoas que revezavam caminhada e corrida, de acordo com seu preparo físico, e aqueles que foram torcer pelos amigos, aproveitando o clima de festa. As camisetas oficiais, disponíveis em 4 cores diferentes, trouxeram cores às ruas por onde o grupo de corredores passaram.

O trajeto de 5km começou na Praça Nilo Peçanha e foi todo balizado para segurança dos participantes. O percurso contou com pontos de hidratação, profissionais de apoio e todos os participantes receberam medalhas ao final. Os 5 primeiros colocados na categoria geral, masculino e feminino, foram premiados no palco do evento. O Circuito ainda contou com premiação por faixa etária, os 3 primeiros colocados de cada faixa levaram um troféu para casa, no total foram mais de 90 troféus distribuídos.

As crianças tiveram espaço especial no evento com uma manhã inteira de atividades, dignas de fazê-las esquecer dos joguinhos de celular e cair na brincadeira. Foram sessões de pintura facial, brincadeira no pula-pula e diversos jogos coletivos. Fechando a programação, houve uma pequena pista de corrida, em que crianças de mesma idade puderam concorrer e ganhar medalhas de participação.

Com objetivo de promover a saúde e qualidade de vida e valorizar economias locais, em diferentes municípios do Rio de Janeiro, o Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento ocorreu em Petrópolis e Búzios em 2022.

Em 2023, o Circuito ocorreu dia 29 de janeiro em Teresópolis, com próxima etapa marcada para o município de Saquarema, RJ, dia 05 de março. Com ingressos a preços acessíveis, o evento terá vagas para 800 corredores, ampla estrutura para crianças e ingresso que dá direito a kit com camiseta, sacochila e chip de cronometragem individual.

Lista dos 5 primeiros lugares em cada categoria:

VENCEDORES CATEGORIA GERAL MASCULINO:

1º Yago de Souza Werneck

2º Alexandre AboudPontvianne

3º Sergio VinniciusRozendo Reis

4º Daniel Heleno Oliveira de Brito

5º Ralph de Jesus Branco

VENCEDORES CATEGORIA GERAL FEMININO:

1º Mayara de Amorim Nobre

2º Michele Vianna Costa

3º Luana Fernanda Marques

4º Nayara Santos Alves

5º Manuella da Cruz Lopes