Evento de abertura do ano letivo é marcado por anúncio de novos projetos pedagógicos - Bruno Nepomuceno

Publicado 31/01/2023 13:20

Professores, diretores e orientadores pedagógicos participaram nesta segunda-feira, 30, do encontro de abertura do ano letivo de 2023 da rede municipal de ensino, no Clube Comary. O Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado da Primeira-dama, Paula Schütte Claussen, a secretária de Educação, Satiele Santos, e equipe, fizeram um balanço das conquistas do setor em 2022 e apresentaram o planejamento das ações para 2023. Entre as novidades, o lançamento da Cartilha de Proteção e Bem-estar Animal e do projeto ‘Dentro da História’.

O Prefeito Vinicius Claussen destacou a importância da escola na formação profissional e pessoal dos alunos. “É sempre uma grande alegria participar da abertura do ano letivo. Consolidar as políticas públicas de educação é um enorme desafio pra nossa gestão, mas com um time tão empenhado, dedicado e que trabalha com amor, esse desafio se torna mais leve. Temos diversos projetos novos. Além do conteúdo curricular, a Educação cumpre um papel importantíssimo na vida dos alunos, ajudando a construir, inclusive o socioemocional das nossas crianças”.

O Prefeito anunciou a aprovação pela Câmara Municipal da revisão geral anual dos salários, para todos os servidores ativos, inativos e comissionados de 5.93%, com reajuste adicional para o Magistério (+ 6,60%) para garantir o piso nacional da categoria. Vinicius Claussen também lançou um desafio para as 100 escolas municipais sobre o sistema educacional de gestão. A ideia é estimular a utilização da ferramenta, com o lançamento de todas as notas de todos os alunos da rede, e fazer um comparativo entre o 1º e 2º trimestre.

“As duas escolas do Fundamental I e II que tiverem a maior proficiência com relação a esse quesito vão receber R$ 100 mil para investimento em projetos escolhidos pela própria comunidade escolar daquelas unidades. O segundo lugar de cada segmento vai receber R$ 50 mil”, explicou o Prefeito.

Novos projetos

Entre os assuntos abordados, os projetos que terão continuidade em 2023, com ampliação, como os Jogos Municipais (JET´s, JEMs e JAI´s), Prêmio Fazer-se Professor, 2ª edição do Congresso ‘Brincar’ e da feira literária ‘Lê Terê’, prevista para acontecer em maio. Com a aquisição de 1.440 computadores para instalação de laboratórios de informática nas escolas, o programa municipal InovaLab também teve destaque.

Uma das novidades para o ano é o projeto ‘Dentro da História’, no qual os alunos vão criar seu personagem e história e receber o livro impresso ao final do trimestre. Outra grande novidade é o lançamento, no dia 8/02, da Cartilha de Proteção e Bem-estar Animal, que traz muitas dicas sobre como cuidar bem dos animais, com conteúdo interativo, orientações efetivas e diretas, o que proporciona um aprendizado com envolvimento e diversão.

A Primeira-dama, Paula Schütte Claussen, “É um prazer imenso estar nesse evento de abertura do ano letivo da rede municipal. Agradeço à secretária Satiele pela parceria nesse projeto da Cartilha de Proteção e Bem-estar Animal. Esse é um momento muito esperado por nós desde a criação da COPBEA, fizemos vários trabalhos importantes, mas nenhuma mudança de mundo acontece se não passar pelo universo da Educação”, enfatizou Paula Schütte Claussen.

A Secretaria de Saúde também marcou presença no evento, com a participação do coordenador da COPBEA (Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal), Jackson Muci, e da coordenadora do PSE (Programa Saúde na Escola), Valéria Machado. A coordenadora regional do Sebrae, Cláudia Pacheco, pontuou sobre a importância de Teresópolis ser um dos municípios contemplados com o projeto do Sebrae JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), com ampliação do número de alunos atendidos. Em 2023, estudantes do 7º ao 9º ano, de 12 escolas municipais, vão participar do projeto.

A volta às aulas para os mais de 23 mil alunos da Educação Municipal de Teresópolis acontece na próxima segunda-feira, 6 de fevereiro. “Agradeço ao Prefeito Vinicius Claussen por todo o investimento na Educação e valorização dos nossos profissionais. Temos muitos desafios para esse ano, com novos projetos e ampliação de outras atividades já consolidadas. Será um ano de grande aprendizado e de fortalecimento das práticas pedagógicas!”, concluiu a secretária de Educação, Satiele Santos.