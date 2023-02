Secretaria de Agricultura e Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Teresópolis têm novos titulares - Divulgação

Secretaria de Agricultura e Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Teresópolis têm novos titularesDivulgação

Publicado 01/02/2023 20:14

Vereador da Câmara Municipal de Teresópolis, Tenente Jaime Medeiros da Silva é o novo secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Ele assume a pasta em substituição a José Carlos Fita Nogueira, mais conhecido como ‘Zé Carlos da Estufa', que ocupava o cargo desde fevereiro de 2021.

Vereador desde 2017, Jaime Medeiros da Silva assume o novo posto com a missão de atuar no fortalecimento e somar com a agricultura do município.

A Assessoria de Comunicação é assumida pelo publicitário Pablo Machado Tenório Cavalcanti. Ele assume a pasta em substituição a Jannaina Vaz Costa, que ocupava o cargo desde junho de 2019.

“Agradeço de coração aos amigos Janna e Zé Carlos, pessoas experientes e honradas, por toda contribuição nesse período. A eles, meus sinceros agradecimentos. Dou boas-vindas ao Jaime e ao Pablo, que vão dar continuidade ao nosso planejamento estratégico para os setores, mantendo assim a nossa amada Teresópolis em transformação”, relata o Prefeito Vinicius Claussen.